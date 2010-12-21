Адвокат позивається до Лавриновича щодо порушення міністерством юстиції прав адвокатів

Президент України 17 серпня 2010 р. видав Указ «Про Робочу групу з питань реформування кримінального судочинства» №820/2010.

Даним Указом було утворено Робочу групу з питань реформування кримінального судочинства та затверджено її персональний склад у кількості 40 осіб. Даним Указом до складу Робочої були включені голови правоохоронних органів, представники судових органів України, народні депутати, судді, науковці, навіть радник з правових питань Департаменту юстиції США Посольства США в Україні та директор програми «Верховенство права Міжнародного фонду «Відродження».

Керівництво Робочою групою покладено на Міністра юстиції України Олександра Лавриновича.

Натомість, для представників адвокатури у складі Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства місця не знайшлося.

На думку адвоката Віталія Сердюка, такий підхід до формування складу Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства є неприпустимим.

Принциповим є те, що досягнення мети, яку переслідує реформа кримінального судочинства, без участі адвокатів як сторони захисту в кримінальному процесі, є неможливим.

Сама ж реформа, у разі її проведення без врахування професійно-правових поглядів адвокатів, суперечитиме закріпленим в міжнародних договорах та Конституції України принципам забезпечення та дотримання з боку держави прав та законних інтересів громадян.

Одним із етапів проведення реформи кримінального судочинства є реформування адвокатури. Так, Робоча група має намір розробити та подати Президентові України проект нового Закону про адвокатуру.

На думку В. Сердюка, невключення представників адвокатури до складу Робочої групи також свідчить про обмеження прав адвокатів приймати участь у розробці нормативно-правового акту, яким в першу чергу керуються адвокати України при здійсненні своєї професійної діяльності.

Слід зауважити, що Асоціація правників України, зверталася до Міністра юстиції України О. Лавриновича як керівника Робочої групи з пропозицією включити до її складу представників адвокатури. Проте, Мін’юст у своїй відповіді, посилаючись на необхідність внесення змін до складу Робочої групи (цікавим є те, що право на внесення змін до складу Робочої групи і належить Міністру юстиції України), безпідставно відмовив у включенні адвокатів до складу Робочої групи.

Таким чином, адвокати України, були незаконно позбавлені можливості безпосередньо брати участь в процесі реформування кримінального судочинства, вносити свої пропозиції в нормативні акти з питань забезпечення і захисту прав людини в кримінальному процесі, що в свою чергу є свідченням обмеження з боку держави прав адвокатів, в тому числі і Позивача, закріплених в Конституції та законах України.

За таких обставин, В. Сердюк вважає бездіяльність Міністра юстиції України щодо не внесення змін до складу Робочої групи та не включення представників адвокатури України протиправною, внаслідок чого порушуються права адвокатів України.

Вище викладені обставини стали підставою для звернення адвоката В. Сердюка до адміністративного суду з адміністративним позовом.

У позові В. Сердюк як позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Міністра юстиції України О. Лавриновича щодо невнесення змін до персонального складу Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства та не включення до її складу представників адвокатури України. Також позивач просить зобов’язати Міністра юстиції України О. Лавриновича внести зміни до персонального складу Робочої групи з питань реформування кримінального судочинства шляхом включення до її складу представників адвокатури України.

25 листопада Окружним адміністративним судом міста Києва було відкрито провадження у справі та призначено попереднє судове засідання на 14 грудня. Але представники Міністерства юстиції не з’явились на цьому засіданні, у зв’язку з чим його було перенесено на 20 січня 2011 року.