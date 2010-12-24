Призначено двох нових членів ВРЮ

Новими членами Вищої ради юстиції стали заступник генерального прокурора України Михайло ГАВРИЛЮК і голова Вищого господарського суду України Віктор ТАТЬКОВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, сьогодні у Генпрокуратурі відбулася Всеукраїнська конференція працівників прокуратури щодо призначення членів Вищої ради юстиції.

На конференцію прибули 72 делегата від прокуратур Криму, обласних, міст Києва і Севастополя, військових прокурорів регіонів і Військово-морських сил України, Національної академії прокуратури та центрального апарату Генеральної прокуратури.

Відповідно до ст. 13 Закону «Про Вищу раду юстиції», Всеукраїнська конференція працівників прокуратури призначає двох членів ВРЮ, один з яких призначається з числа суддів.

За результатами таємного голосування новими членами ВРЮ призначені М.ГАВРИЛЮК і В.ТАТЬКОВ.