Розумний очолив державну виконавчу службу Харківської області

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ підписав наказ про призначення Сергія РОЗУМНОГО заступником начальника Головного управління юстиції – начальником відділу державної виконавчої служби Харківської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

За даними прес-служби, 27-річний С.РОЗУМНИЙ працював в системі юстиції з 2002 року, в тому числі - на керівних посадах в територіальних підрозділах державної виконавчої служби Мін‘юсту. Має подяку Президента України (2009 рік).

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