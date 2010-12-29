ЦВК не дозволила референдум з питань податків

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму щодо дострокового припинення повноважень народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату комісії, таке рішення було ухвалено 28 грудня на засіданні Центральної виборчої комісії.

Зокрема, 20 грудня 2010 року до Комісії надійшло подання заступника голови Гайсинської районної ради Вінницької області від 16 грудня 2010 року про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму.

Розглянувши зазначене подання та додані до нього документи, Центральна виборча комісія встановила, що 10 грудня 2010 року у місті Гайсин Вінницької області за адресою площа Миру, 3, відбулися збори громадян України з питання проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Учасниками зазначених зборів схвалено пропозицію про проведення всеукраїнського референдуму і сформульовано питання, які пропонується винести на всеукраїнський референдум:”1. Чи підтримуєте ви зміни до ст. 74 Конституції України, а саме: – виключити слова … податків…, а далі по тексту. (Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії). Тобто ініціативна група пропонує дозволити проведення референдумів з питань податків. 2. Чи підтримуєте ви внесення змін до частини 2 ст. 81 Конституції України доповнити пунктом 6 наступного змісту: – ”за результатами Всеукраїнського референдуму”. 3. Чи підтримуєте ви внесення змін до частини 3 ст. 81 Конституції України доповнити наступним змістом: – ”або за результатами Всеукраїнського референдуму”.

(Тобто ці два пункти передбачають можливість достроково припиняти повноваження народних депутатів за рішенням Всеукраїнського референдуму).

В ЦВК нагадують, що рішенням Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року № 3-рп/2000 (справа про всеукраїнський референдум за народною ініціативою) сформульовано правову позицію, за якою Конституційний Суд України вважає необґрунтованою думку, згідно з якою ні Центральна виборча комісія, ні Президент України, ні інші державні органи не повноважні здійснювати перевірку щодо відповідності Конституції України питань, які пропонуються ініціативними групами громадян винести на всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

ЦВК також бере до уваги, що Конституційний Суд України в рішенні від 5 жовтня 2005 року № 6-рп/2005 (справа про здійснення влади народом) встановив, що ”результати народного волевиявлення у визначених Конституцією та законами України формах безпосередньої демократії є обов’язковими”. Конституція та закони України передбачають проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі за народною ініціативою, лише як зобов’язального (імперативного) референдуму, результати якого є обов’язковими для розгляду та прийняття рішень відповідними органами державної влади в порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Таким чином, питання, схвалене учасниками зборів, яке пропонується винести на всеукраїнський референдум, щодо внесення змін до статті 74 Конституції України, не може бути винесено на всеукраїнський референдум за народною ініціативою як таке, що обумовлює порушення частини першої статті 156 Конституції України, оскільки передбачає внесення змін до розділу III Конституції України.

Також перевіркою відповідності поданих до Комісії документів вимогам Закону та Роз’ясненню щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму, затвердженого постановою ЦВК від 26 грудня 2008 року № 77, дотримання якого є обов’язковим для всіх суб’єктів відповідного процесу референдуму, встановлено, що документи вищезазначених зборів не відповідають вимогам Закону та Роз’ясненню.

Відтак Комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, утвореної на зборах громадян України, що відбулися 10 грудня 2010 року в місті Гайсин Гайсинського району Вінницької області.