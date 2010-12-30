Конфліктні будівництва влада Києва розглядатиме через суд

У ситуаціях, що стосуються конфліктних забудов в столиці, в тому числі і з забудовою території Олександрівської (Жовтневої) лікарні, столична влада займатиме позицію, виходячи з рішень суду та висновків фахівців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час прес-конференції голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ.

Відповідаючи на запитання журналістів, якою є позиція міської влади щодо будівництва будинку на території Олександрівської лікарні, О.ПОПОВ сказав: “Що стосується будівництва на території Жовтневої лікарні... Є декілька десятків спірних об’єктів, резонансних об’єктів. Моя позиція тут така, і я вже дав відповідні доручення. Є два критерії, за якими ми повинні вести в подальшому свою роботу щодо будівництва чи не будівництва. Перше – це законність”.

За словами О.ПОПОВА, сьогодні юридичне управління мерії працює над тим, аби щодо кожного з цих об’єктів КМДА мала висновки стосовно законності будівництва на даний час.

“Тому що сьогодні дійсно є багато об’єктів, які є приводом для розгляду в судах. Якщо є рішення суду не будувати або навпаки – будувати, ми будемо його виконувати”, - наголосив він.

“І другий критерій – це думка фахівців. У мене сьогодні немає жодних причин не довіряти нашим фахівцям. Це, перш за все, архітектурно-будівельна рада, яка приймає рішення відносно доцільності будівництва і, безумовно, з врахуванням їхньої думки буде відпрацьована офіційна позиція КМДА”, - сказав О.ПОПОВ.

Стосовно будівництва на території Олександрівської лікарні, він підкреслив: “Я ще раз кажу, яке рішення буде, таке ми будемо виконувати”.

Коментуючи зауваження представників ЗМІ про те, що у столиці простежується тенденція до забудови зелених зон церквами, голова КМДА сказав: “Жодного проекту, який буде реалізовуватись за участю КМДА, у якому немає позитивних висновків архітектури, представників інших контролюючих органів, неврахована думка громадськості, в нас не буде. Неважливо, чи це заклад розвитку якоїсь інфраструктури, чи торговельний комплекс, чи якась церква. Це принциповий підхід”.

О.ПОПОВ також пояснив, чому Київрада виділила 11 млн. грн. на прокладання інженерних мереж поблизу нового храму біля метро “Либідська”. За його словами, в місті передбачено будівництво шляхопроводу від проспекту Дружби народів до Залізничного мосту (Дарницького мосту).

“В рамках цього проекту в нас буде багато прикладів, коли ми будемо робити реконструкцію чи нове будівництво інженерних мереж, в тому числі і в районі будівництва кафедрального собору. Тому виділення коштів на цей об’єкт - це вирішення саме проблем міста і розвитку інженерної інфраструктури, яка знаходиться на тій території. А те, що будь-яка організація, в тому числі кафедральний собор, може підключитись до цих мереж, в цьому нічого поганого я не вбачаю”, - зазначив О.ПОПОВ.