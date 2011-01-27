Українці не вірять, що міліція знайде винних у «макіївських вибухах»

Понад 60% громадян України вважають, що правоохоронні органи не зуміють знайти винних у «макіївських вибухах». Про це свідчать результати проведеного Інститутом Горшеніна опитування на тему «Вибухи в місті Макіївка».

Згідно з переданими УНІАН результатами опитування, переважна більшість українців - 86,1% - чули про вибухи в місті Макіївка. Не знають про них 13,3% опитаних, а 0,6% – важко відповісти на запитання.

Майже чверть громадян України - 22,3% - вважають вибухи в Макіївці терористичним актом. При цьому серед самих жителів Макіївки дотримуються такої думки втричі менше респондентів - 8,6%. Спробою приховати економічні злочини називають вибухи в Макіївці 17,5% українців, тоді як у самій Макіївці таку думку висловив майже кожен третій опитаний - 30,8%.

Спробою відвернути увагу населення від інших проблем у країні вважають «макіївські вибухи» 16,3% українців, 14,5% громадян бачать у них політичне замовлення, а 13,3% – злочин з метою вимагання грошей. Варіант «інше» обрали 7,8% наших співгромадян, а 21,7% опитаним важко відповісти на це запитання.

При цьому більше половини опитаних - 57,3% - вважають, що в Україні існує загроза терористичних актів, тоді як у Макіївці так вважають 39,9% жителів. З них відповідь «точно так» на це запитання дали 38% українців (Макіївка – 21,9%), а відповідь «швидше так» віддали перевагу 19,3% опитаних (Макіївка – 18%). Не бачать погрози терактів 40,4% українців, у Макіївці – 52,4%. При цьому відповідь «точно ні» обрали 22,9% громадян України (Макіївка – 31,3%), «швидше ні» - 17,5% респондентів (Макіївка – 21,1%). Важко відповісти на питання 2,3% українців (Макіївка – 7,7%).

Переважна більшість українців - 81,9%, виходячи на вулицю і буваючи в громадських місцях не відчуває побоювань через загрозу теракту. При цьому відповідь «точно ні» віддали перевагу 73,5% опитаних, «швидше ні» - 8,4%. Побоюються загрози терактів 16,8% наших співгромадян, при цьому відповідь «точно так» дали 9%, «швидше так» - 7,8%. Важко відповісти на це питання 1,3% респондентів.

Більше половини громадян України - 61,5% - вважають, що правоохоронні органи не зуміють знайти винних у макіївських вибухах. У Макіївці такої думки дотримується більше половини жителів - 55,3%. З них відповідь «точно ні» вважають 39,8% (Макіївка – 34,2%), «швидше ні» - 21,7% (Макіївка – 21,1%) респондентів. Майже третина українців - 30,2% - вважають, що правоохоронні органи зможуть знайти винних у вибухах. Вірить в це і кожен третій житель Макіївки - 35,5%. З них варіант відповіді «точно так» обрали 12,7% українців (Макіївка – 18,4%), а «швидше так» - 17,5% респондентів (Макіївка – 17,1%). Важко відповісти 8,3% українців (Макіївка – 9,2%).

Експерт Інституту Горшеніна Володимир ЗАСТАВА, коментуючи результати опитування, назвав показовим те, що в цілому по Україні респонденти вважають вибухи в Макіївці терактами, тоді як жителі самого міста, можливо, маючи в своєму розпорядженні повнішу інформацію, розцінюють те, що сталося, як злочини на економічному грунті. «Цей феномен пояснюється тим, що останнім часом політики і чиновники особливо активно обговорюють ймовірність терористичної загрози для України і спекулюють на темі тероризму», вважає експерт. За його словами, в цьому сенсі побоювання більшості людей у тому, що терористична загроза для України реальна, стають закономірними. «І це відчуття небезпеки сформоване під тиском інформаційного середовища. Наприклад, більш ранні дослідження Інституту Горшеніна показують, що в 2008-2009 рр. не більше 15% українців вважало, що Україні загрожують теракти», - зазначив він.

В.ЗАСТАВА звернув увагу, що, незважаючи на свої побоювання, більшість людей не мають наміру змінювати свій звичний спосіб життя, обмежувати своє перебування в публічних місцях, бувати на вулиці тощо.

«Оцінюючи ситуацію в цілому, слід зазначити, що в Україні відсутнє середовище для появи такого явища як тероризм», - підкреслив він. За своєю суттю, тероризм є крайньою формою, радикальним способом досягнення своєї мети. Зазвичай, такий радикалізм притаманний відособленим групам людей, або представникам нечисленного народу на певній території, котрі в такий спосіб намагаються вирішити свої проблеми або, як мінімум, привернути до них увагу. Для появи тероризму обов`язкова наявність ідеологічного базису. «У цьому сенсі, скривджені податковим кодексом підприємці не стануть вдаватися до таких, крайніх форм відстоювання своїх інтересів. Тому можна впевнено стверджувати, що в Україні відсутнє середовище для появи тероризму, і всі розмови на цю тему – спекуляції», вважає В.ЗАСТАВА.

*** Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «Вибухи в м. Макіївка» з 24 по 26 січня 2011 року. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів, старше 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%. Окремо представлені дані опитування жителів міста Макіївки.