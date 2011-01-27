У Вінниці затримано озброєного іноземця, що перебував у розшуку

Співробітники транспортної міліції у Вінниці затримали на залізничному вокзалі озброєного іноземця, який перебував у розшуку.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні міліції Південно-Західної залізниці.

“Будучи неодноразово судимим та перебуваючи у розшуку за скоєння злочину, 50-річний громадянин сусідньої держави деякий час проводив на залізничному вокзалі у Вінниці, тим самим привернувши до себе увагу працівників транспортної міліції”, - йдеться у повідомленні.

На прохання міліціонерів пред’явити документи чоловік кинувся втікати, але ті його наздогнали. Втікача було доставлено до чергової частини відділення для з’ясування обставин.

Під час особистого огляду затриманого у нього було виявлено та вилучено пістолет з шістьма набоями до нього. Згідно з висновком експерта, вилучена зброя є вогнепальною, а набої - бойовими.

Порушено кримінальну справу за фактом носіння та зберігання вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

Триває досудове слідство, затриманий знаходиться під вартою.