У Росії з 2019 року можна буде безперешкодно збирати хмиз на дрова

В "Єдиній Росії" заявили, що новий закон "позбавить від необгрунтованих претензій правоохоронних органів багатьох жителів сіл і невеликих поселень".

У Росії прийняли закон, що дозволяє росіянам вільно з 2019 року збирати хмиз. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, такий закон в третьому остаточному читанні прийняла Держдума РФ.

Зокрема, внесення відповідної зміни до лісового кодексу дозволить громадянам РФ заготовлювати і збирати стовбури дерев, що впали на землю, або їхні частини, сучки та гілки для власних потреб у порядку, встановленому законом суб'єкта РФ. Згідно з останніми змінами, хмиз тепер не належить до деревних лісових ресурсів. Закон повинен вступити в силу з 1 січня 2019 року.

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Голова комітету Держдуми з природних ресурсів, власності і земельних відносин Микола Ніколаєв заявив, що проблема надзвичайно актуальна практично для всіх регіонів Росії. За його словами, для громадян буде запроваджено спрощений порядок збору повалених дерев, чагарників або їх частин, пошкоджених внаслідок негоди або з інших природних причин, для опалення або інших господарських потреб. Крім вирішення побутової проблеми, громадяни, збираючи хмиз, будуть сприяти забезпеченню пожежної та санітарної безпеки в лісах, таким чином, очищаючи їх від захаращення деревними матеріалами.

У теж час, перший заступник керівника фракції «Єдиної Росії» Віктор Кідяєв заявив, що цей закон позбавить від необгрунтованих претензій правоохоронних органів багатьох жителів сіл і невеликих поселень, охочих запастися дровами на зиму.

«Разом вирішуються дві проблеми: полегшується доступ росіян до лісових ресурсів і відбувається чистка лісів від пожежонебезпечного сміття», - вважає Кідяєв.

«На практиці сільське населення, що має невисокий рівень доходів, змушене фактично купувати дрова, хоча сушняк рясніє в кроковій доступності від населених пунктів. При цьому муніципальна влада, що відповідає за пожежну безпеку на територіях поблизу поселень, змушена ще й витрачати гроші на очищення місцевості від хмизу в цілях пожежної та санітарної безпеки. Подвійне і безглузде фінансове навантаження, яке можна легко скасувати», - додав він.

Він підкреслив, що проблема є надзвичайно актуальною для багатьох суб'єктів РФ. За останній рік на адресу Держдуми надійшло більше десятка звернень з Марій Ел, Республіки Мордовії, Приморського і Алтайського країв, Іркутської, Амурської, Самарської, Тверській, Новосибірській, Володимирської областей, а також Єврейської автономної області. Законодавчі збори всіх цих регіонів просять спростити порядок збирання хмизу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Петербурзі до засохлих дерев зелені гілки примотали скотчем.