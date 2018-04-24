Все "на соплях": новий стадіон до ЧС-2018 в російському Волгограді тріщить по швах (фото)

Зараз на стадіоні проводяться тестові матчі, перший відбувся 21 квітня, наступний відбудеться 2 травня, потім 8 травня і 9 травня.

Збудований для проведення матчів чемпіонату світу з футболу-2018 в російському Волгограді стадіон «Арена-Волгоград» тріщить по швах.

Як повідомляє місцеве видання vnews34.ru, новий об'єкт вже почав розвалюватися, і свідченням того стали фотографії, зроблені уболівальниками під час тестового матчу, що проходив на новому стадіоні минулої суботи. Знімки опубліковані в одному з популярних серед російських користувачів пабликів.

Десятки людей залишили свої коментарі під фото. «Волгоградці вже не дивуються масштабами халтури, яка присутня в місті навіть на таких об'єктах, які прийматимуть не лише місцевих пересічних обивателів, але і закордонних гостей», – зазначає видання.

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«Варто обурюватися, якщо це вже норма?», - вважають жителі Волгограда. - «Все одно на цьому стадіоні простим людям і їхнім дітям не займатися. А про чужих не потрібно хвилюватися. Грошей вистачить на все», «Спасибі автору поста. Скину фотку своїм знайомим, щоб туди ні ногою», «Треба в ростехнагляд цю фотку, може займуться перевіркою», «Якщо це на терміналі Д, то все зрозуміло, там опора при будівництві впала. Поставили нову. Так весь стадіон побудований на соплях», «Про що тут говорити, якщо алюмінієві балки -каркас приходили вже лопнуті! Їх просто герметиком заповнювали і фарбували», «Я туди ні ногою. Потім не здивуюся черговій НП і тупому звалюванню провини на простих людей. Як і тут звинувачують людину, яка показала тріщину. А потім, мовляв самі винні прості люди, що не сказали про тріщину. А як приймання стадіону відбувалося - питання до чинуш і відповідальних служб? Тупізм і маразм зашкалює, прикладів надто багато вже видно».

Видання також нагадує, що на початку грудня минулого року на території будівництва стадіону був зафіксований факт загибелі одного з робітників, який експлуатував автомобільний гідравлічний підйомник. А зараз на стадіоні проводяться тестові матчі. Перший відбувся 21 квітня, наступний відбудеться 2 травня, потім 8 травня і 9 травня.

Зазначимо, введення в експлуатацію стадіону відбулося 3 квітня 2018 року.