За місяць до старту ЧС-2018 ситуація з правами людини в Росії різко погіршилася - звіт HRW

У звіті зокрема зазначається, що станом на квітень 2018 року, на будмайданчиках об'єктів Чемпіонату світу-2018 загинув 21 робітник.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) опублікувала доповідь про погіршення ситуації з правами людини в Росії напередодні Чемпіонату світу з футболу.

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У Human Rights Watch наголошують, що тлом для турніру, який протягом місяця відбуватиметься в 11 російських містах, є різке погіршення ситуації з правами людини. Правозахисники вказують, зокрема, на порушення прав будівельників стадіонів. Робітникам, за даними HRW, затримують зарплату, а умови їхньої праці не є безпечними. Станом на квітень 2018 року, на будмайданчиках об'єктів Чемпіонату світу-2018 загинув 21 робітник.

Крім цього, правозахисники відзначають погіршення в Росії ситуації з правом на мирні зібрання, передає радіо Свобода. Вони вказують, зокрема, на масові затримання прихильників опозиціонера Олексія Навального, в тому числі під час організованих ним протестних акцій, а також на запровадження в Росії репресивного законодавства і посилення онлайн-цензури.

Директор Human Rights Watch у країнах Європи і Центральної Азії Г’ю Вільямсон також назвав неприйнятною відмову журналістові німецької телекомпанії ARD Хайо Зеппельту в російській візі для поїздки на чемпіонат.

«Глобальні спортивні події, такі, як Чемпіонат світу привертають широку міжнародну увагу. Ми сподіваємося, що цей звіт допоможе журналістам вийти за межі футбольного поля до більш широких проблем, що викликають занепокоєння в Росії», – сказав Вільямсон.

У доповіді описується і ситуація в Чечні, де під час Чемпіонату світу з футболу буде базуватися збірна Єгипту, і де під арештом на даний час залишається голова місцевого відділення правозахисної організації «Меморіал» Оюб Тітієв.

У зв’язку з цим Human Rights Watch закликала Міжнародну федерацію футболу (FIFA) вплинути на ситуацію з правами людини в Росії.

Чемпіонат світу 2018 року з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі пройдуть на 12 стадіонах в 11 містах.

Перший у Східній Європі чемпіонат світу стане найдорожчим за всю історію проведення цих турнірів. Змагання відбудуться в час зростання напруженості між Росією та Заходом через імовірну хімічну атаку в Сирії, отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Великобританії, нові санкції США та інші питання.

60 депутатів Європарламенту закликали уряди країн ЄС бойкотувати фінал Чемпіонату світу з футболу 2018 року в Росії через агресивну політику Москви.

Підготовка до змагань була ускладнена через затримки в будівництві стадіонів та інфраструктури та побоювання щодо можливих хуліганських вчинків та расистських проявів серед уболівальників.