Слідчий комітет РФ запропонував ввести реєстрацію в інтернеті виключно через держпортал

Причиною цього стало збільшення кількості самогубств серед підлітків, в якому СК РФ звинувачує інтернет та ЗМІ.

У Слідчому комітеті розповіли про статистику спроб самогубств серед неповнолітніх і запропонували заходи з обмеження свободи інформації в ЗМІ та інтернеті в цілому.

Одним з таких заходів є можливість реєстрації в мережі інтернет виключно через портал державних послуг. Про це розповів в доповіді співробітник Головного управління криміналістики СК Росії Сергій Коротких, повідомляє РБК.

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З доповіді випливає, що кількість спроб самогубств серед неповнолітніх зросла з 1094 в 2014 році до 1633 у 2016 році. На думку Коротких, таке зростання обумовлено впливом ЗМІ та інтернету. Вони ж, за його словами, є причиною збільшення кількості нападів у школах.

«Практично всі нападники були зареєстровані в соціальній мережі «ВКонтакте» і захоплені тематикою масових вбивств, цікавилися зброєю, біографіями відомих серійних вбивць, належали до груп «колумбайн». Можна з повною впевненістю стверджувати, що ЗМІ зіграли велику роль в тому, що сталося в Пермі і Улан-Уде", - заявив співробітник СК РФ.

Він запропонував ввести жорсткі обмеження на висвітлення підліткових суїцидів і нападів у школах в ЗМІ.

Як повідомляє видання, для боротьби з цими явищами пропонується «скасувати анонімність в російському сегменті інтернету і впорядкувати процедуру реєстрації в соціальних мережах, ввести обов'язковість використання достовірних даних, що дозволяють ідентифікувати особу користувача з моменту активації його облікового запису» і «розглянути питання щодо можливості реєстрації в мережі інтернет виключно через портал державних послуг».