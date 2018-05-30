У Москві популярна інста-модель побила поліцейського

Торік дівчина була позбавлена водійських прав за залишення місця ДТП.

Популярна в Instagram 24-річна модель Кіра Майєр стала фігуранткою кримінальної справи за побиття співробітника дорожньо-патрульної служби.

Про це в середу, 30 травня, повідомляє Слідчий комітет РФ в месенджері "ТамТам".

Читайте такожНевдале пограбування: у РФ залишені злодієм сліди на снігу привели до його будинку на сусідній вулиці

За даними слідства, днями екіпаж ДПС зупинив у центрі Москви Mercedes під керуванням моделі, позбавленої водійських прав. Намагаючись вирвати протокол, та завдала тілесних ушкоджень інспектору.

Як наслідок - слідчі порушили кримінальну справу про застосування насильства щодо поліцейського.

24-річна Кіра Майєр є популярною в соцмережах моделлю. Її аккаунт в Instagram нараховує 145 тисяч дописників.

Як повідомляв УНІАН, в Саратовській області заступник начальника СК разом з друзями побив відвідувача караоке. Причиною стали розбіжності у музичних уподобаннях.