Російські слідчі у караоке-барі побили чоловіка, пісня якого їм не сподобалася (відео)

Побитий подав заяву в поліцію, але через пару днів забрав її.

У Саратовській області заступник начальника СК разом з друзями побив відвідувача караоке. Причиною стали розбіжності в області музичних уподобань.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, заступник начальника районного СК Денис Власов відпочивав з дружиною і колегами в місцевому караоке-барі. Після того, як один з відвідувачів попросив поставити свою пісню, Власов влаштував бійку.

Слідчі побили молодого чоловіка на очах у інших відвідувачів, а потім пішли. Після цього потерпілий подав заяву в поліцію, але через пару днів забрав її.

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Тим не менш, у слідчому комітеті йде перевірка за фактом бійки. На відео з камери спостереження видно, що саме заступник начальника СК розпочав бійку.

"У ході перевірки будуть встановлені всі обставини конфліктної ситуації, що виникла між представниками регіонального відомства і місцевими жителями, після чого дій обох сторін буде надана повна, об'єктивна та принципова оцінка як з точки зору чинного законодавства, так і в частині дотримання норм етики та службової поведінки. При необхідності обставини конфлікту будуть перевірені і в рамках процесуальної перевірки", - йдеться в повідомленні на сайті СК по Саратовській області.

Як повідомляв УНІАН, в Австралії будуть судити росіянку, яка втрутилася у бійку шести чоловіків на круїзному лайнері.