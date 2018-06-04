Росіяни підмалювали Кім Чен Ину усмішку на фото з Лавровим

На оригінальній фотографії, опублікованій російським МЗС, на обличчі північнокорейського лідера усмішки немає.

Російський пропагандистський телеканал "Росія 1" в сюжеті про зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова і лідера КНДР Кім Чен Ина домалював останньому доброзичливу усмішку. При цьому на оригінальній фотографії, опублікованій російським МЗС, на обличчі північнокорейського лідера усмішки немає.

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Про це повідомляє TJournal.

На знімках збігається міміка Лаврова, а також положення рук опонентів, ракурс і задній фон. Для яких цілей редактори програми змінили фотографію в сюжеті — невідомо.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не сподобалася" зустріч північнокорейського лідера Кім Чен Ина з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.