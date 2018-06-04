Ростовські "казаки" пообіцяли не бити іноземців та геїв під час ЧС-2018

19:38, 04 червня 2018
Русский міръ
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Ілюстрація REUTERS

У російському Ростові-на-Дону понад 300 місцевих казаків готуються надавати допомогу поліції в охороні громадського порядку в період проведення в Росії Чемпіонату світу з футболу.

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Як повідомляє «Настоящее время», козаки обіцяють патрулювати вулиці без нагайок і не бити вболівальників. Максимум – робити зауваження тим, хто порушує порядок. В той же час, вони будуть звертати увагу на представників ЛГБТ, які цілуються у публічних місцях.

Відзначається, що казачі дружинники будуть працювати в лівобережній зоні Ростова-на-Дону, біля стадіону "Ростов-Арена", біля аеропорту, у фан-зоні на Театральній площі, а також на центральних вулицях. За словами представників казацтва, вони будуть всіляко сприяти поліції і діяти тільки в рамках закону.

Багато хто висловлював побоювання, що казаки можуть через різницю в цінностях переслідувати ЛГБТ-вболівальників, які опинилися в Росії. Але самі донські казаки обіцяють, що будуть максимально терпимими як до представників ЛГБТ-спільноти, так і до численних туристів.

"Якщо два чоловіки будуть цілуватися на Чемпіонаті світу, ми підкажемо поліції звернути на них увагу, а далі це вже справа поліції, – говорить Олег Баранніков, начальник управління по організації і координації діяльності казачих дружин. – Для нас цінності – це віра православна і сім'я насамперед. Занадто багато козакам довелося пережити для того, щоб ось саме цією цінністю розкидатися якимось чином".

Оцінити роботу казаків зможуть уболівальники з Бразилії, Уругваю, Кореї, Мексики, Ісландії та Саудівської Аравії: саме ці команди в червні будуть грати матчі в Ростові.

Чемпіонату світу-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах країни: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі.

Нагадаємо, на протестних акціях 5 травня в Москві особи в казачій формі били нагайками протестувальників. На акціях протесту "Він нам не цар", приурочених до інавгурації Володимира Путіна, було затримано більше тисячі демонстрантів по всій Росії.

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Теги: #Россия#казаки