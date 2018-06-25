У Москві працівниця супермаркету побила покупця батоном по голові (відео)
13:30, 25 червня 2018Русский міръ
2252 0
В інтернеті моментально відреагували на відеозапис з неадекватною поведінкою співробітників супермаркету.
У Москві працівниця супермаркету побила покупця батоном по голові / скрін відео
В одному з магазинів Москви побили батоном покупця, який попросив видати йому книгу скарг.
Про це повідомляє from-ua.com.
На кадрах відеозапису видно, як один із співробітників накидається на чоловіка і завдає йому удари по обличчю хлібобулочним виробом.
Читайте такожУ Росії в супермаркеті продавщиця вкрала пляшку горілки, випила та повернулася до роботи
В інтернеті моментально відреагували на відеозапис з неадекватною поведінкою співробітників супермаркету.
«При покупцях, приносячи розмін, кидала монети в грошовий ящик з таким гуркотом. Копала стілець касира ногою і при цьому висловлювалась матом», – коментують поведінку жінки ті покупці, які стали свідками інциденту.
Що стало приводом конфлікту і чому співробітники магазину відмовили покупцеві в наданні книги скарг, не повідомляється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter