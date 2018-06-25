У Москві працівниця супермаркету побила покупця батоном по голові (відео)

В інтернеті моментально відреагували на відеозапис з неадекватною поведінкою співробітників супермаркету.

В одному з магазинів Москви побили батоном покупця, який попросив видати йому книгу скарг.

Про це повідомляє from-ua.com.

На кадрах відеозапису видно, як один із співробітників накидається на чоловіка і завдає йому удари по обличчю хлібобулочним виробом.

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В інтернеті моментально відреагували на відеозапис з неадекватною поведінкою співробітників супермаркету.

«При покупцях, приносячи розмін, кидала монети в грошовий ящик з таким гуркотом. Копала стілець касира ногою і при цьому висловлювалась матом», – коментують поведінку жінки ті покупці, які стали свідками інциденту.

Що стало приводом конфлікту і чому співробітники магазину відмовили покупцеві в наданні книги скарг, не повідомляється.