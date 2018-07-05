У Росії матері дитини-інваліда загрожує до восьми років в'язниці за перепродаж ліків

Мікроклізми з діазепамом допомогли дитині пережити приступи, а коли його матір вирішила перепродати залишки через фінансові труднощі, поліція почала з'ясовувати, скільки років вона "наркоманить".

Щодо москвички Катерини Коннової, яка одна виховує двох дітей, порушили кримінальну справу за статтею про незаконне зберігання та збут психотропних речовин. Тепер Конновій загрожує до восьми років в'язниці, а її дітям - життя в дитячому будинку. Петицію на захист жінки підписали вже понад 60 тисяч осіб.

Як передає Бі-бі-сі, Коннова була затримана поліцією, коли передавала покупцеві мікроклізми з діазепамом, який раніше сама придбала в інтернеті. "У Росії діазепам в мікроклізмах не зареєстрований. Більшість батьків дітей з епілепсією змушені купувати клізми з діазепамом за кордоном або через перекупників на форумах", - йдеться на сайті дитячого хоспісу "Будинок з маяком".

Читайте такожУ Росії депутат у супроводі охорони прискакав на роботу верхи на коні (відео)

Коннова купила 20 мікроклізм з діазепамом за 20 тисяч рублів через групу "ВКонтакте", але пізніше лікарі в хоспісі порадили їй безкоштовно через поліклініку отримати діазепам в ампулах. Жінка так і зробила, але на руках у неї залишилося п'ять мікроклізм, які вона вирішила продати по оголошенню за 3250 рублів.

В матеріалах справи проти Коннової написано, що це був "оперативно-розшуковий захід "перевірочна закупівля". "Поліцейські відвели в машину. Стали питати, скільки років "я наркоманю" і "що вживаю". На моє запитання, чому мене ображають, вони сказали, що потрібно знати закони: діазепам - наркотичні ліки", - розповіла Коннова.

"Я не знала, що це за ліки. Коли мені його виписували, воно називалося "протисудомне", що знімае приступи. [...] Усі ліки, які ми приймаємо, рецептурні. Якщо б я знала, я б на це ніколи в житті не пішла", - сказала Коннова RT.

Зараз "Будинок з маяком" готує клопотання до прокуратури, в якому висловлює підтримку Конновій і просить припинити порушену проти неї кримінальну справу. У петиції на захист Коннової, яку створили представники хоспісу, підкреслюється, що мікроклізмами з діазепамом "наркомани не цікавляться", оскільки від нього "взагалі ніякого кайфу отримати неможливо".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії поліцейський заради премій змушував громадян інсценувати роботу наркопритону.