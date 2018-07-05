У Росії матері дитини-інваліда загрожує до восьми років в'язниці за перепродаж ліків

15:54, 05 липня 2018
Русский міръ
92 0
Жінці загрожує в'язниця через мікроклізми, якими любителі "зловити кайф" не цікавляться / Фото childrenshospice.ru

Щодо москвички Катерини Коннової, яка одна виховує двох дітей, порушили кримінальну справу за статтею про незаконне зберігання та збут психотропних речовин. Тепер Конновій загрожує до восьми років в'язниці, а її дітям - життя в дитячому будинку. Петицію на захист жінки підписали вже понад 60 тисяч осіб.

Як передає Бі-бі-сі, Коннова була затримана поліцією, коли передавала покупцеві мікроклізми з діазепамом, який раніше сама придбала в інтернеті. "У Росії діазепам в мікроклізмах не зареєстрований. Більшість батьків дітей з епілепсією змушені купувати клізми з діазепамом за кордоном або через перекупників на форумах", - йдеться на сайті дитячого хоспісу "Будинок з маяком".

Читайте такожУ Росії депутат у супроводі охорони прискакав на роботу верхи на коні (відео)

Коннова купила 20 мікроклізм з діазепамом за 20 тисяч рублів через групу "ВКонтакте", але пізніше лікарі в хоспісі порадили їй безкоштовно через поліклініку отримати діазепам в ампулах. Жінка так і зробила, але на руках у неї залишилося п'ять мікроклізм, які вона вирішила продати по оголошенню за 3250 рублів.

В матеріалах справи проти Коннової написано, що це був "оперативно-розшуковий захід "перевірочна закупівля". "Поліцейські відвели в машину. Стали питати, скільки років "я наркоманю" і "що вживаю". На моє запитання, чому мене ображають, вони сказали, що потрібно знати закони: діазепам - наркотичні ліки", - розповіла Коннова.

"Я не знала, що це за ліки. Коли мені його виписували, воно називалося "протисудомне", що знімае приступи. [...] Усі ліки, які ми приймаємо, рецептурні. Якщо б я знала, я б на це ніколи в житті не пішла", - сказала Коннова RT.

Зараз "Будинок з маяком" готує клопотання до прокуратури, в якому висловлює підтримку Конновій і просить припинити порушену проти неї кримінальну справу. У петиції на захист Коннової, яку створили представники хоспісу, підкреслюється, що мікроклізмами з діазепамом "наркомани не цікавляться", оскільки від нього "взагалі ніякого кайфу отримати неможливо".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії поліцейський заради премій змушував громадян інсценувати роботу наркопритону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція#наркотики#Россия