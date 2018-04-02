В Росії поліцейський заради премій змушував громадян інсценувати роботу наркопритону

Співробітник відділу МВС по контролю за обігом наркотиків підставив місцевого мешканця, інсценувавши збут півтора кілограмів макової соломки.

У Костромській області РФ колишній начальник відділу з контролю за обігом наркотиків міжмуніципального відділу МВС Росії "покращував показники" своєї роботи, примушуючи місцевих жителів до вживання наркотиків та інсценування функціонування «наркопритону».

Як повідомляється на сайті Слідчого управління слідчого комітету росії РФ по Костромській області, розслідування кримінальної справи відносно обвинуваченого завершено.

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Відзначається, що обвинувачений, перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого Шар'їнського міжрайонного відділу УФСКН Росії по Костромській області, перевищив свої повноваження, і діючи з корисливих мотивів (в цілях створення видимості покращення показників своєї роботи і щомісячного отримання премій) у період з жовтня 2015 року по січень 2016 року підставив місцевого жителя, інсценувавши збут півтора кілограмів макової соломки.

Поліцейський примусив чоловіка до визнання провини і склав фіктивні документи про це. В результаті, за спробу збуту наркотиків чоловік був засуджений до майже семи років позбавлення волі.

Подібну процедуру обвинувачений спробував здійснити і в 2017 році, разом зі своїм колегою примусивши кількох місцевих жителів імітувати функціонування наркопритону.

«У період з лютого по травень 2017 року обвинувачений, будучи начальником відділення з контролю за обігом наркотиків МВ МВС Росії «Шар`їнський», разом з оперуповноваженим зазначеного відділення в службовому приміщенні міжмуніципального відділу поліції в місті Шар'я Костромської області, перевищуючи свої повноваження та діючи з корисливої й іншої особистої зацікавленості, шляхом погроз та вмовлянь схилили трьох місцевих жителів до вживання наркотичних засобів та інсценування зазначеними особами разом з ще двома жителя міста Шар'ї ситуації функціонування «наркопритону» у квартирі знайомих, забезпечивши передачу зазначеним особам необхідних компонентів для виготовлення наркотичних засобів», - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що кримінальна справа щодо обвинуваченого направлена до суду для розгляду по суті.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Росії звинуватили Україну у виробництві і постачаннях в РФ синтетичних наркотиків.