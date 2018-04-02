В Росії поліцейський заради премій змушував громадян інсценувати роботу наркопритону

20:40, 02 квітня 2018
Русский міръ
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У Росії борець з обігом наркотиків змушував громадян споживати наркотики / voenpro.ru

Як повідомляється на сайті Слідчого управління слідчого комітету росії РФ по Костромській області, розслідування кримінальної справи відносно обвинуваченого завершено.

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Відзначається, що обвинувачений, перебуваючи на посаді старшого оперуповноваженого Шар'їнського міжрайонного відділу УФСКН Росії по Костромській області, перевищив свої повноваження, і діючи з корисливих мотивів (в цілях створення видимості покращення показників своєї роботи і щомісячного отримання премій) у період з жовтня 2015 року по січень 2016 року підставив місцевого жителя, інсценувавши збут півтора кілограмів макової соломки.

Поліцейський примусив чоловіка до визнання провини і склав фіктивні документи про це. В результаті, за спробу збуту наркотиків чоловік був засуджений до майже семи років позбавлення волі.

Подібну процедуру обвинувачений спробував здійснити і в 2017 році, разом зі своїм колегою примусивши кількох місцевих жителів імітувати функціонування наркопритону.

«У період з лютого по травень 2017 року обвинувачений, будучи начальником відділення з контролю за обігом наркотиків МВ МВС Росії «Шар`їнський», разом з оперуповноваженим зазначеного відділення в службовому приміщенні міжмуніципального відділу поліції в місті Шар'я Костромської області, перевищуючи свої повноваження та діючи з корисливої й іншої особистої зацікавленості, шляхом погроз та вмовлянь схилили трьох місцевих жителів до вживання наркотичних засобів та інсценування зазначеними особами разом з ще двома жителя міста Шар'ї ситуації функціонування «наркопритону» у квартирі знайомих, забезпечивши передачу зазначеним особам необхідних компонентів для виготовлення наркотичних засобів», - зазначено в повідомленні.

Зазначається, що кримінальна справа щодо обвинуваченого направлена до суду для розгляду по суті.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) Росії звинуватили Україну у виробництві і постачаннях в РФ синтетичних наркотиків.

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Теги: #наркотики#Россия