«Запитайте у дідусів»: Шойгу в ефірі росТБ лякав німців «силою» Росії

Міністр оборони РФ вказав, що сьогодні Кремль приділяє розвитку збройних сил масу уваги.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу агресивно прокоментував заяву глави Міноборони Німеччини про необхідність розмовляти з Росією з позиції сили, закликавши німців спитати "думку дідусів".

Читайте також"Невідворотність катастрофи очевидна": журналіст пояснивши, чому кінець режиму Путіна – це "справа часу"

Відповідну заяву глава російського відомства зробив в інтерв'ю російському каналу «Росія 24». Журналіст згадав, зокрема, квітневу заяву глави Міноборони ФРН про необхідність говорити з Москвою «з позиції єдності та сили».

«Що стосується висловлювань – ну якщо говорити конкретно про Німеччину, то на мій погляд, перш ніж говорити такі слова, треба все-таки якось повернутися до історії», – переконаний Шойгу.

Глава російського військового відомства підкреслив, що сьогодні уряд і президент РФ приділяють збройним силам масу уваги.

«Що стосується розмови з позиції сили, ну знову ж таки, поверніться до історії. Якщо самі не читаєте, ну запитайте у дідусів, яке це – розмовляти з Росією з позиції сили. Вони, напевно, зможуть розповісти», – висловився глава Міноборони РФ.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен раніше закликала до більш жорсткого курсу стосовно Москви. "Президент Путін не цінує слабкості", - вважає вона. На думку міністра, шляхом санкцій необхідно наполягати на виконанні Росією даниху Мінську обіцянок" доти, поки не відбудеться пом'якшення ситуації.

Тим часом, російський рубль оновив дворічний мінімум до долара. Причинами різкого падіння російської валюти стали анонсовані 8 серпня плани США ввести нові санкції проти Росії через її замах на екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки у Великобританії. Це викликало негайне падіння курсу рубля та обвалило російський фондовий ринок.

Раніше очільник пов'язаного з Кремлем байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов спрогнозував майбутнє Росії: на країну чекають "вівтарі та оборонні заводи".