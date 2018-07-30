Головний путінський байкер спрогнозував майбутнє Росії: вівтарі та військові заводи

"Хірург" дорікнув низці російських музикантів за відмову їхати на рок-фестиваль з танками.

Керівник пов'язаного з Кремлем байкерського клубу «Ночные волки» Олександр Залдостанов прокоментував відмову низки музичних колективів їхати на масштабний російський рок-фестиваль «Нашествие» через його мілітаризацію, звинувативши їх у пацифізмі.

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Відповідну заяву Залдостанов зробив в ефірі «НСН».

«Це ж треба, раціоналісти такі знайшлися, пацифісти, громадяни Світу! Чи знають вони, що усі успішні держави засновані не на подібних «цінностях», а на ідеалах і національних героях, які одержимі любов'ю до своєї вітчизни», - заявив «Хірург».

«У нашої віковічної Росії у всі віки було всього два союзника – армія та флот [дану цитату часто приписують імператору РІ Олександру III – ред.]. Всі інші розмови на цю тему від лукавого. Майбутнє Росії це вівтарі та оборонні заводи», - уклав Залдостанов.

Раніше музиканти панк-групи «Порнофільми» відмовилися виступати на щорічному рок-фестивалі «Нашествие», пояснивши це тим, що на його території «будуть танки і мобільні пункти призову в армію».

Слідом за «Порнофільмами» від участі у фестивалі відмовилися групи «Йорш», «Елізіум», «Пошлая Моллі» і Distemper.

Раніше Newsweek писало, що горезвісні байкери «Нічні вовки», тісно пов'язані з президентом Росії Володимиром Путіним, відкрили військову базу під боком України посеред країни НАТО.