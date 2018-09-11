Кремль видалив з сайту розмову Путіна і простих робітників заводу про маленькі зарплати (відео)

Telegram-канали помітили, що спочатку Кремль виклав і текстову розшифровку розмови, але потім оперативно її видалив.

Президент РФ Володимир Путін в ході візиту в Приморський край відвідав суднобудівний комплекс "Звезда". Відеозапис розмови Путіна з працівниками підприємства виклали на сайті Кремля .

Telegram-канали помітили, що спочатку Кремль виклав і текстову розшифровку розмови, але потім оперативно її видалив. Скріншоти опублікували "Відкрита редакція" , "Медуза" , "Лентач" та інші пабліки. Стенограма також залишилася в кеші Google.

Коли мова зайшла про порівняно невисокі зарплати рядових працівників, Путін поспішив перевести розмову в інше русло і поблажливо припустив, що йому підносять невірні дані.