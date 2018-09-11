Кремль видалив з сайту розмову Путіна і простих робітників заводу про маленькі зарплати (відео)
17:18, 11 вересня 2018Русский міръ
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Telegram-канали помітили, що спочатку Кремль виклав і текстову розшифровку розмови, але потім оперативно її видалив.
REUTERS
Президент РФ Володимир Путін в ході візиту в Приморський край відвідав суднобудівний комплекс "Звезда". Відеозапис розмови Путіна з працівниками підприємства виклали на сайті Кремля.
Telegram-канали помітили, що спочатку Кремль виклав і текстову розшифровку розмови, але потім оперативно її видалив. Скріншоти опублікували "Відкрита редакція", "Медуза", "Лентач" та інші пабліки. Стенограма також залишилася в кеші Google.
Коли мова зайшла про порівняно невисокі зарплати рядових працівників, Путін поспішив перевести розмову в інше русло і поблажливо припустив, що йому підносять невірні дані.
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