В Пітері на станції метро жінка народила дитину

У соцмережах користувачі вже запропонували Санкт-Петербурзькому метрополітену подарувати малюкові довічний безкоштовний проїзд.

На станції метро в Санкт-Петербурзі жінка народила дитину. Малюка у 41-річної породіллі приймала чергова по станції «Технологічний інститут».

Новонароджений хлопчик став першою дитиною, яка народилася в підземці Санкт-Петербурга, зазначили в транспортній організації, пише Hotgeo.

Як розповіли очевидці, пологи у жінки почалися в переході між станціями. Люди викликали швидку допомогу і повідомили чергову по станції. Саме їй і довелося допомагати породіллі, оскільки медики швидкої приїхати до появи малюка на світ явно не встигали. На щастя, все пройшло добре і для мами, і для хлопчика. А в якості своєї першої пелюшки він отримав фірмову сорочку метрополітену.

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ЗМІ повідомляють, що для 41-річної мешканки Північної столиці це вже четверті пологи. Поповнення в родині жінка очікувала лише через кілька тижнів, тому без побоювання вирушила в поїздку одна. Зараз породілля з дитиною знаходяться в одному з пітерських пологових будинків, обоє відчувають себе добре.

А у соцмережах користувачі вже запропонували Санкт-Петербурзькому метрополітену подарувати малюкові довічний безкоштовний проїзд.