Активістка Pussy Riot Толоконнікова очолила російський топ PornHub після інтерв'ю Дудю

На підвищений інтерес користувачів до активістки звернув увагу SMM-фахівець сайту для дорослих.

Учасниця групи Pussy Riot Надія Толоконнікова 10 жовтня дала інтерв'ю популярному блогеру Юрію Дудю, а вже 15 жовтня очолила топ пошукових запитів сайту PornHub в Росії.

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Як повідомляє TJournal, на підвищений інтерес користувачів до Толоконнікової звернув увагу SMM-фахівець Pornhub Дмитро Колодін.

В інтерв'ю Дудю російська активістка розповіла про акціонізмом, життя у в'язниці та знайомство з Мадонною.

Відзначимо, один з перформансів арт-групи «Війна» в якому Толоконнікова брала участь в 2008 році, має яскраво виражений порнографічний характер.

Нагадаємо, в лютому в топи Pornhub вийшла фігурантка кремлівського секс-скандалу Настя Рибка.