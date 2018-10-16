"Лукашенко мало не сів на шпагат": Путіна висміяли в мережі за новий прийом зі зростом (фото)

Зріст Путіна вкотре став приводом для глузувань.

На зустрічі глави РФ Володимира Путіна з лідером Білорусі Олександру Лукашенку довелося широко розставити ноги, щоб візуально приховати низький зріст російського президента.

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"На зустрічі з Путіним Лукашенко мало не сів на шпагат, щоб кремлівський карлик здавався на фото не таким маленьким", - зауважив політолог Олексій Голобуцький і опублікував відповідне фото в Telegram.

Раніше російського лідера Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" зі зростом. Путін на двох знімках ставав то нижчим, то раптом вищим за свого прем'єра Медведєва.