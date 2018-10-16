"Лукашенко мало не сів на шпагат": Путіна висміяли в мережі за новий прийом зі зростом (фото)
09:15, 16 жовтня 2018Русский міръ
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Зріст Путіна вкотре став приводом для глузувань.
Новий трюк Путіна зі зростом підірвав інтернет / фото t.me/allgolobutsky
На зустрічі глави РФ Володимира Путіна з лідером Білорусі Олександру Лукашенку довелося широко розставити ноги, щоб візуально приховати низький зріст російського президента.
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"На зустрічі з Путіним Лукашенко мало не сів на шпагат, щоб кремлівський карлик здавався на фото не таким маленьким", - зауважив політолог Олексій Голобуцький і опублікував відповідне фото в Telegram.
Раніше російського лідера Володимира Путіна знову висміяли в мережі за "махінації" зі зростом. Путін на двох знімках ставав то нижчим, то раптом вищим за свого прем'єра Медведєва.
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