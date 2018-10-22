На зйомках фільму з улюбленим актором Путіна сталася трагедія (відео)

Очевидці трагедії повідомили, що йдеться про нещасний випадок.

У Калузькій області РФ під час зйомок військового фільму "Іллінський рубіж" загинув каскадер.

За словами членів творчої групи, танк не загальмував на потрібній позначці і наїхав на 31-річного каскадера Олега Шолкіна, передає StarHit.

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Цією справою вже займаються правоохоронні органи, ведеться дослідча перевірка. Цілком можливо, що зіркам стрічки Сергію Безрукову (якого називають улюбленим актором Путіна - Ред.) і Євгену Дятлову доведеться давати свідчення разом з іншими членами знімальної групи. Поки що ж робота над картиною припинена. Однак поки ні знамениті артисти, ні інші члени знімальної групи не дають коментарі щодо події.

Очевидці трагедії повідомили, що йдеться про нещасний випадок: під час зйомок складної батальної сцени щось пішло не так, й це обернулося загибеллю каскадера.

"Танк не загальмував на потрібній точці, чоловік не встиг зреагувати і потрапив під машину. Каскадер загинув", — розповіли представники знімальної групи.