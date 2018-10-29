Підліток прилетів із США до Москви і спробував накласти на себе руки через побачене там

Зараз хлопець знаходиться у лікарні і рахує дні до кінця своїх канікул у Москві.

У Москві підліток намагався накласти на себе руки після повернення з США через побачене в російській столиці.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

«Перший, хто не помітив, як покращала Москва за Собяніна», – іронічно наголошується в повідомленні.

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Влад – студент американського приватного коледжу – приїхав на канікули до батьків у російську столицю. Проте через пару годин його здолала «екзистенційна туга».

«Хлопець злякався, що його не випустять назад до США, змусять працювати менеджером в "Евросети" і відключать гарячу воду. У нього почалися панічні атаки. Схвильовані батьки одразу потягли його до психіатра. При вигляді вітчизняної поліклініки Владику стало тільки гірше. Від відчаю він намагався повіситися на дитячому майданчику. На щастя, його встигли врятувати», – йдеться в повідомленні.

Зараз хлопець знаходиться у лікарні і рахує дні до кінця своїх канікул у Москві.

«Це ще Владик не бачив Брянськ», – підкреслює Mash.