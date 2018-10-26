Зламали хребет і осліпили: у Москві школярі жорстоко побили однолітка (відео 18+)

В результаті бійки, хлопчику нанесені тяжкі травми. Він втратив зір на одне око, отримав пошкодження хребта і пробув кілька днів у реанімації.

У Москві підлітки по-звірячому побили 8-класника, а потім виклали відео в загальний доступ.

За повідомленнями ЗМІ, підлітки зі школи №657 захотіли покарати свого однолітка, 8-класника, який нібито образив їх у соціальній мережі, потім вони вирішили побити його, передає "Рамблер".

На відеоролику, розміщеним в інтернеті, видно, як один підліток замахується на хлопчика, намагаючись налякати його, а потім завдає удару прямо в голову. Валентин, так звуть потерпілого, починає кричати «допоможіть», але безрезультатно, інші учасники бійки продовжили бити його.

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Агресивно налаштовані діти побили школяра руками, нанесли шість ударів ногами в обличчя і тричі в зону спини.

НП сталася в Московському районі Чертаново недалеко від торгового центру. В результаті бійки, хлопчику нанесені тяжкі каліцтва. Він втратив зір на одне око, отримав пошкодження хребта і пробув кілька днів у реанімації.

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