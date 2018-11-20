У Росії пасажирки потягу не поділили чергу до туалету і викликали поліцію

Дівчата одночасно захотіли в туалет у потязі. При цьому жодна з них не хотіла поступатися чергою.

У російському місті Володимир пасажирки поїзда викликали поліцію, щоб вирішити, хто з них першою піде в туалет.

Про це повідомляє Telegram-канал Маѕһ.

Дівчата Настя і Олена, вік яких 20 та 34 роки відповідно, одночасно захотіли в туалет у потязі. При цьому жодна з них не хотіла поступатися чергу.

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Дівчата, не довго думаючи, викликали начальника поїзда і сказали йому терміново викликати поліцію, що вони зробили. Предмет спору став відомий поліції вже на місці. Правоохоронці опитали обох дівчат, однак чим закінчилася ця історія, не повідомляється.

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