У Росії пасажирки потягу не поділили чергу до туалету і викликали поліцію
14:46, 20 листопада 2018Русский міръ
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Дівчата одночасно захотіли в туалет у потязі. При цьому жодна з них не хотіла поступатися чергою.
Дівчата, не довго думаючи, викликали начальника поїзда і сказали йому терміново викликати поліцію / Маѕһ
У російському місті Володимир пасажирки поїзда викликали поліцію, щоб вирішити, хто з них першою піде в туалет.
Про це повідомляє Telegram-канал Маѕһ.
Дівчата Настя і Олена, вік яких 20 та 34 роки відповідно, одночасно захотіли в туалет у потязі. При цьому жодна з них не хотіла поступатися чергу.
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Дівчата, не довго думаючи, викликали начальника поїзда і сказали йому терміново викликати поліцію, що вони зробили. Предмет спору став відомий поліції вже на місці. Правоохоронці опитали обох дівчат, однак чим закінчилася ця історія, не повідомляється.
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