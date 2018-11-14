У російську школу учень приніс сокиру, ножі, бензин і прийняв отруту в кабінеті директора

Восьмикласник виклав предмети на парту, після чого вчителі відвели його в кабінет директора. Там школяр в присутності дорослих щось з'їв, імовірно, щурячу отруту.

Учень восьмого класу у сільській школі у Волгоградській області Росії прийшов на заняття з сокирою, ножами і каністрою бензину.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на "РИА Новости".

Восьмикласник приніс холодну зброю в школу в хуторі Червоний 13 листопада. В обласній адміністрації повідомили, що вчитель вилучив небезпечні предмети. Районні чиновники заявили, що, за словами учнів, школяр не хотів нікому нашкодити.

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Джерело агентства повідомило, що восьмикласник виклав предмети на парту, після чого вчителі відвели його в кабінет директора. Там школяр в присутності дорослих щось з'їв, імовірно, щурячу отруту. Його госпіталізували.

У поліції вважають, що школяр хотів налякати однокласників через можливий конфлікт, сказало джерело. Слідчий комітет і МВС проводять перевірки.

Як повідомляв УНІАН, у російському дитячому таборі директор влаштувала "карцер" для неслухняних дітей.