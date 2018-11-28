Відомий російський режисер прокоментував чутки про нетрадиційну орієнтацію (відео)

Міхалков також розповів про своє ставлення до геїв.

Російський режисер Микита Михалков повідомив, що не любить геїв й ніколи не відчував сексуального потягу до чоловіка.

Про це він розповів в інтерв'ю блогеру Юрію Дудю. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі вДудь.

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"Я не люблю їх (гомосексуалів — УНІАН.)... Ну для мене це, вибач, протиприродно. А чому я повинен їх любити?... Ти їх любиш?.. У тебе є діти? Ти хотів би, щоб хлопчик став геєм?.. Я кажу про те, що мені не близько... Я кажу про те, що для мене легалізація... одностатевих шлюбів — це винищення людства. Для мене... Я можу помилятися... Якщо людина живе цим, і її це влаштовує... — заради Бога...", - зазначив режисер.

Також Михалков прокоментував чутки про його нетрадиційну орієнтацію: "Слухай, це дуже вигідно... Тому що я не гей... Вигода у всьому. Коли тобі закидають, що у тебе там роман... "Який з ним у неї роман, ну ви що, він гей"... Чудово, дуже зручно. Я абсолютно цьому не опирався. Навіть у лоб нікому не дам", — заявив він.

На запитання Дудя, чи відчував Михалков сексуальний потяг до чоловіка, той відповів: "Ніколи".

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Варто зазначити, що Михалков неодноразово підтримував політику Путіна. Також виступав його довіреною особою у двох президентських кампаніях. Виступав на підтримку окупантів в Україні.