Речниця каже, що це "хороший план як для Росії, так і для України".

Для розробки мирного плану для завершення російсько-української війни державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф однаково взаємодіяли і з Україною, і з Росією.

Таку заяву зробила під час брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. За її словами, Рубіо та Віткофф таємно працювали над цим планом протягом останнього місяця.

"Вони однаково взаємодіяли з обома сторонами, щоб зрозуміти, на що ці країни зобов'яжуться для досягнення міцного та тривалого миру. Переговори тривають, президент Трамп підтримує цей план", – сказала вона.

Відео дня

Речниця акцентувала, що це "хороший план як для Росії, так і для України". Вона також нагадала, що сьогодні відбулася зустріч між міністром армії США Деном Дрісколлом та президентом України Володимиро Зеленським. Левітт зазначила, що американський представник після зустрічі був налаштований оптимістично.

Крім того, прессекретарка Білого дому назвала неправильним розуміння домовленостей щодо мирного врегулювання в Україні як односторонніх територіальних поступок.

Завершення війни в Україні: останні новини

Днями в низці західних ЗМІ зʼявилися повідомлення про те, що Росія та США таємно готують план для завершення війни в Україні. Зазначалося, що Москва прагне отримати контроль над територією Донецької та Луганської областей, вимагає надання російської мови статусу офіційної державної мови, скорочення української армії тощо.

Згодом видання Axios повідомило, що "злитий" в пресу документ є робочим, а не остаточним. Автори матеріалу зауважили, що Зеленський погодився розпочати його обговорення.

Вас також можуть зацікавити новини: