У Росії чиновницю, що пише з помилками, вирішили призначити ректором інституту – росЗМІ

Співробітники установи вже виступили проти її призначення.

Співробітники Інституту розвитку освіти (ІРО) російської Башкирії виступили проти можливого призначення на посаду ректора Гульназ Шафікової — колишнього міністра освіти Башкирії, яка пішла у відставку минулого тижня. Шафикова раніше «прославилася», опублікувавши в соцмережах допис з кількома орфографічними помилками.

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Про це повідомляє «РИА Новости» з посиланням на представника Інституту. Зазначається, що 30 листопада агентство «Башінформ» повідомило, що Шафікова залишила посаду міністра освіти.

Співробітники Інституту розповіли журналістам, що колишню чиновницю хочуть призначити проректором з загальних питань та тимчасово виконуючим обов'язки ректора інституту. За їх словами, 3 грудня вони направили голові Башкирії відкритий лист, в якому виступили проти цієї ідеї.

Свій протест співробітники установи пояснили тим, що «пані Шафікова некомпетентна в питаннях адміністрування, у неї немає комунікативної культури, так як вона вибудовувала відносини з працівниками установи в командному і деспотичний тоні».

Відзначається, що Гульназ Шафікова здобула популярність після того, як 23 вересня опублікувала в соцмережах допис з двома орфографічними помилками в трьох реченнях. Наступного дня чиновниця виправила помилки, а потім видалила допис і пояснила, що це був «експеримент».