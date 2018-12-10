Мешканців одного з будинків у Москві присоромили за бунт проти онкохворих дітей через страх заразитися

Дитячий омбудсмен Москви Євген Бунімович назвав "людожерською позицією" рішення про збір підписів проти проживання онкохворих дітей у будинку.

Апарат уповноваженого з прав дитини в Москві готовий втрутитися в ситуацію зі здачею квартир в московському будинку сім'ям з онкохворими дітьми, якщо мешканці будуть створювати реальні перешкоди для в'їзду дітей.

Про це повідомив дитячий омбудсмен Москви Євген Бунімович, передає ТАСС.

Раніше на порталі "Такие дела" з'явилося повідомлення про те, що мешканка одного з багатоквартирних будинків у Москві збирає підписи за виселення сімей з онкохворими дітьми. Жінка вважає, що рак заразний.

"Кожен має право збирати підписи, якщо це не порушує законодавства. Не думаю, що тут треба юридичне втручання. Є інші заходи: моральні, етичні. От якщо дітям дійсно не дадуть заселитися, якщо будуть перешкоди, то ми втрутимося, в цьому випадку у них немає жодних прав забороняти здачу квартир", - сказав Бунімович.

Омбудсмен назвав рішення про збір підписів проти проживання онкохворих дітей у будинку "людожерською позицією".

"Ця печерна, людожерська позиція для людей XXI століття, які ще живуть у великому європейському мегаполісі, викликає у мене огиду. Поєднання агресії і невігластва - це дуже небезпечний симптом. Ми багато говоримо про виховання дітей. Виховувати, на жаль, треба й дорослих", - зазначив Бунімович.

На думку уповноваженого, в подібних ситуаціях необхідні заходи впливу через громадську думку та ЗМІ. "За це повинно бути соромно", - додав він.