Кремль залучив сайт знайомств для підвищення явки на виборах - ЗМІ

Російська влада вирішили залучити сайт знайомств «Мамба» для підвищення явки серед молоді на губернаторських виборах. Якщо експеримент вдасться, його можуть використати і під час президентської кампанії в 2018 році. Про це пише «Дождь», з посиланням на співрозмовників, близьких до Кремля.

Повідомляється, що Служба знайомств «Мамба» випустила додаток під назвою «Разом на вибори» — він доступний для скачування на Android і iPhone. Дизайн програми повністю збігається з додатком основного сервісу, а при запиті технічної підтримки додаток відправляє на сторінку Mamba.ru.

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Видання пояснило, що в додатку молодим людям пропонується знайти собі пару, зустрітися в єдиний день голосування на виборах губернатора 10 вересня (проходять в 16 регіонах Росії) і разом проголосувати. При пошуку пари дається фотографія «кандидата» і пропонується відповісти на питання: «Підеш з нею (з ним) на вибори?». У випадку збігу відповідей у хлопця і дівчини користувач отримує повідомлення: «Схоже, ми сподобалися одне одному. Ми можемо разом піти на вибори 10 вересня». Після цього користувачі отримують можливість листуватися. Також в програмі можна знайти виборчу дільницю, зручний обом користувачам.

"Генеральний директор «Мамби» Андрій Бронецький сказав журналістам, що запустити таку програму їм «порадили». На уточнюючі питання, чи це була адміністрація президента, чиЦентрвиборчком, він не відповів, запропонувавши передзвонити наступного дня. ЗАТ «Мамба» через кіпрський офшор на 31% належить Mail.ru Алішера Усманова, основним акціонером себе називає група «Фінам»", - сказано в статті.

Дві людини, близькі до адміністрації Путіна, сказали журналістам, що ідея розробки такої програми належить технологам, які співпрацюють з внутрішнім блоком Кремля.