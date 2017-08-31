У Росії чоловік копав могилу й помер в ній

В Іркутській області РФ у викопаній могилі знайшли тіло 55-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі слідчого комітету Росії по області.

Напередодні події на кладовищі потерпілий і двоє його знайомих копали могилу, розпиваючи спиртні напої.

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"Після того, як потерпілий заснув, чоловіки залишили його на землі й пішли. На наступний день, повернувшись на цвинтар, знайомі виявили без ознак життя тіло потерпілого, що лежав у могилі", - йдеться у повідомленні.

Наразі з'ясовуються всі обставини події. Попередня причина смерті – переохолодження.

Як повідомляв УНІАН, на Уралі неплатників аліментів та інших боржників змушують рити могили.