У Росії чоловік копав могилу й помер в ній
Імовірно, чоловік помер від переохолодження. Слідчі РФ почали перевірку за цим фактом.
В Іркутській області РФ у викопаній могилі знайшли тіло 55-річного чоловіка. Про це повідомили у прес-службі слідчого комітету Росії по області.
Напередодні події на кладовищі потерпілий і двоє його знайомих копали могилу, розпиваючи спиртні напої.
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"Після того, як потерпілий заснув, чоловіки залишили його на землі й пішли. На наступний день, повернувшись на цвинтар, знайомі виявили без ознак життя тіло потерпілого, що лежав у могилі", - йдеться у повідомленні.
Наразі з'ясовуються всі обставини події. Попередня причина смерті – переохолодження.
Як повідомляв УНІАН, на Уралі неплатників аліментів та інших боржників змушують рити могили.