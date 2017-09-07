У Пермі перед приїздом Путіна ховають заводські будівлі за "фотошпалерами" із вулицями Нью-Йорка

14:15, 07 вересня 2017
Русский міръ
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Те, що зображення не схожі на російські реалії помітили користувачі у соцмережах.

Будівлі закривають банерами / фото properm.ru

У російському місті Перм непривабливі будівлі закривають велетенськими банерами. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.

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Зазначають, що таким чином місцева влада готується до візиту президента Володимира Путіна.

Деякі із юзерів звернули увагу, що на банерах зображені будівлі, схожі на нью-йоркські.

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Теги: #Перм#візит Путіна в Перм#непримітні вулиці в РФ#будівлі в РФ