У Пермі перед приїздом Путіна ховають заводські будівлі за "фотошпалерами" із вулицями Нью-Йорка

Те, що зображення не схожі на російські реалії помітили користувачі у соцмережах.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter