У Пермі перед приїздом Путіна ховають заводські будівлі за "фотошпалерами" із вулицями Нью-Йорка
Те, що зображення не схожі на російські реалії помітили користувачі у соцмережах.
У російському місті Перм непривабливі будівлі закривають велетенськими банерами. Про це повідомляють користувачі у соцмережах.
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Зазначають, що таким чином місцева влада готується до візиту президента Володимира Путіна.
Пермь привели в готовность к визиту Владимира Путина— ЛикБез Банкрота (@bankrot_59ru) September 7, 2017
В городе вывесили баннер с американской улицейhttps://t.co/Hzbq5rkMgF#RT#News#TCOTpic.twitter.com/5dQUXc7lOR
Деякі із юзерів звернули увагу, що на банерах зображені будівлі, схожі на нью-йоркські.
Пермь готовят к приезду Путина— Выборная Навка (@Gulay_Pole) September 6, 2017
Нарисованные окна и улицы Нью-Йорка поверх заброшенных заводских цехов
Все последние 17 лет в этих 3ех фото pic.twitter.com/zT3Z73U8Vp