У Росії бізнесмен забив знайомого до смерті хрестом у своєму ж ритуальному салоні

Власника ритуального магазину в Смоленській області засудили на шість з половиною років за вбивство товариша по чарці дерев'яним хрестом, як повідомляють РИА Новости із посиланням на Генеральну прокуратуру Росії.

За даними відомства, в червні 2015 року засуджений з трьома товаришами по чарці розпивав алкоголь у своєму магазині.

"В процесі розпивання спиртних напоїв між одним із громадян і приватним підприємцем стався конфлікт, приводами до якого послужили підозра в крадіжці грошових засобів, а також той факт, що гості включили музику на своїх мобільних телефонах і стали співати пісні, не реагуючи на зауваження власника магазину", — йдеться в повідомленні.

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Відомство додає, що в ході сварки, бізнесмен почав бити одного з товаришів по чарці дерев'яним хрестом. "Потерпілому були заподіяні тілесні ушкодження, від яких він помер у лікувальному закладі", — зазначає Генпрокуратура.

Бізнесмену пред'явили звинувачення в спричиненні тяжких травм, що призвели по необережності смерть людини, і засудили до семи з половиною років колонії суворого режиму. Однак засуджений оскаржив вирок.

За даними відомства, "у якості обставини, що пом'якшує покарання, визнано аморальну поведінку потерпілого", у зв'язку із чим апеляційна інстанція знизила термін ув'язнення на один рік.