У Росії адміністратора пабліка викликали на допит через цитату з "Незнайки на Місяці"

Адміністратору краснодарського пабліка ВКонтакте "Радикальні мрійники" Михайлу Малахову 6 жовтня зателефонували з прокуратури: слідчому надійшов донос, в якому йшлося, що у постах Малахова міститься екстремізм.

Йшлося про пост, в якому був скріншот з книги "Незнайко на Місяці". Слідчий не уточнив, чи порушено справу, й у якому статусі він збирається розмовляти з блогером, йдеться у повідомленні "Открытой России".

Пост був опублікований у групі 28 березня 2017 року. Він містить текст із 31 глави книги "Незнайка на Місяці" Миколи Носова, яка була видана в 1964 році.

У прокуратурі розповіли, що Малахова викликають, тому що до відомства надійшла заяву з проханням перевірити цей пост: можливо, він розпалює ненависть до соціальної групи "поліцейські".

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"Коли я це почув, я був збентежений й перепитав: "Ви хочете отримати пояснення щодо уривку з "Незнайки"? Він розпалює ненависть до поліцейських? Ви серйозно?" На що слідчий мені сухо відповів: "У цьому розбереться лінгвістична експертиза", — розповів "Открытой России" Малахов.

Малахов живе у Краснодарі. Він займається тим, що допомагає людям отримувати неустойки від забудовників через товариство із захисту прав споживачів. Чоловік розглядає паблік "Радикальні мрійники" як своє хобі.

Як повідомляв УНІАН, у Твері слідство висунуло обвинувальний висновок жителю міста, 25-річному громадянину Росії, етнічному азербайджанцеві Нурлану Гаджиєву. Його звинувачують у "фінансування тероризму" – за те, що в 2014 році він переказав 2000 рублів на банківську картку своєму знайомому, який перебував у Туреччині.