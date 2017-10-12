"До переможного кінця": більше 50% росіян підтримують продовження операції в Сирії

Майже 80% росіян вважають, що Росія досягла поставлених цілей в ході військової операції в Сирії. При цьому 54% опитаних вважають, що Росії слід довести військову операцію в Сирії «до переможного кінця». 34% респондентів виступають за припинення участі країни в цій війні, тому що вона вирішила свої завдання, як пише "Дождь".

Прихильники продовження військової операції пояснюють свою позицію тим, що необхідно перемогти тероризм, довести розпочату справу до кінця і домогтися миру в Сирії. Ті, хто підтримує припинення участі у війні, відзначають, що в ній гинуть росіяни, це вимагає великих фінансових витрат, а також усередині країни багато своїх невирішених проблем.

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Більшість росіян (73%) вважають, що Росії слід надавати підтримку Сирії після закінчення воєнних дій. З них 75% вважають, що це повинна бути гуманітарна підтримка.

Ситуація в Сирії цікавить 79% опитаних, але регулярно за нею стежать лише 23% респондентів. В основному вони характеризує її як війну (20%) і боротьбу з тероризмом (20%).

Опитування було проведено 29-30 вересня цього року. В ньому взяли участь 1200 респондентів старше 18 років.