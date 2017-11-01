Доторкнутися до "великого": нащадок династії Романових вимазав кров'ю годинник "Ракета" для продажу (відео)

Російський годинниковий бренд Raketa до 100-річчя Жовтневої революції випустить годинник під назвою «Революція» з кров'ю художника Ростислава Романова, двоюрідного правнука Миколи II. Про це сам Романов заявив в рекламному ролику, опублікованому на Youtube-каналі Russian Watches Raketa. Як зазначив нащадок царя, це «годинник, які змусять нас задуматися двічі перед тим, як підняти келих шампанського з присмаком крові».

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Романів виступив як дизайнер колекції годинників. На відео він лезом робить поріз на пальці й вичавлює кров. Він говорить, що ідея полягає в тому, щоб нагадати, що революція була страшною трагедією, яка потягнула за собою страждання і смерть багатьох людей з усіх верств російського суспільства».

«Ми отримали на ролик багато позитивних відгуків від тих, хто підтримує нашу ініціативу. Ми також зіткнулися з негативними відгуками від деяких людей, які відчули себе ображеними цим роликом. Я щиро приношу свої вибачення перед цими людьми, так як я хотів, навпаки, спробувати об'єднати всіх на пам'ять про всіх, ким би вони не були, хто загинув у трагічних обставинах, викликаних революцією», — йдеться в повідомленні від імені Романова, розміщеному в описі відео.