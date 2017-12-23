Російські комуністи висунули кандидатом в президенти голову радгоспу

Кандидатом від КПРФ на майбутніх президентських виборах у Росії став директор підмосковного радгоспу імені Леніна Павло Грудінін. Під час таємного голосування його кандидатуру підтримала більшість делегатів партії.

Читайте такожУ Росії офіційно стартувала президентська виборча кампаніяГрудінін не входить в КПРФ, але неодноразово називав себе прихильником ідей партії. До 2010 року Грудінін був членом партії «Єдина Росія».

Комуністи посіли друге місце після правлячої партії «Єдина Росія», яка підтримує Володимира Путіна, на парламентських виборах в 2016 році. Але вони набрали тоді тільки 19% голосів.

Крім того, 23 грудня «Єдина Росія» пообіцяла свою повну підтримку Володимиру Путіну, який, як очікується, переможе на майбутніх виборах. Виступаючи на з'їзді «Єдиної Росії», Путін пообіцяв запропонувати більше стимулів для бізнесу, боротися з корупцією і давати більше коштів на систему охорони здоров'я і освіту.

Партія «Громадянська ініціатива» сьогодні також офіційно висунула журналістку і телеведучу Ксенію Собчак своїм кандидатом на виборах.

Вибори президента Росії заплановані на 18 березня.