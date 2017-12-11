"Полетіло все на**й!": на Камчатці літак розметав полем посилки "Пошти Росії" (відео)

На Камчатці посилки від "Пошти Росії" розлетілися по аеродрому. Про це повідомляє Медуза, публікуючи відповідне відео.

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На записі видно, як літак від'їжджає від гори посилок, що лежать на льотному полі. Через пару секунд посилки починає здувати потоком повітря з турбіни. "О, полетіло все на**й - Пошта Росії!" - каже хтось із очевидців.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Пошта Росії" помилково доставила московським поліцейським 5 кілограмів "спайсу".