Вирішив налякати: у Підмосков'ї юнак зіштовхнув свого друга з 17-го поверху

Слідчі порушили кримінальну справу про вбивство за фактом смерті 11-річного хлопчика в підмосковному Реутово. Він розбився на смерть, впавши з 17-го поверху. Про це в суботу, 6 січня, повідомляється на сайті регіонального слідчого управління СКР.

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За версією слідства, 30 грудня 19-річний молодий чоловік приїхав зі своїм малолітнім другом до Реутова з Москви, щоб забрати речі. Розібравшись з справами, вони зайшли в під'їзд одного з житлових будинків і піднялися на 17-й поверх, щоб подивитися на місто. В ліфтовому холі дитина вилізла на підвіконня і висунулася з вікна, а юнак підійшов ззаду, схопив її за ноги і підняв, вирішивши налякати. Хлопчик не втримався і впав.

Після цього молодий чоловік закрив вікно і викинув мобільний телефон друга до сміттєвого контейнера.

Хлопця помістили під арешт. Розслідування кримінальної справи триває.