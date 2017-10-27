Росіянин збив 13-річну дівчинку і зніс зупинку поки їхав здавати іспит на права

Поліція затримала жителя Астраханської області Росії, який по дорозі на іспит на отримання прав збив 13-річну дівчинку і влетів у зупинку. Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на УМВС Росії по Астраханській області.

"Водій легкової машини, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода, а при другій спробі розвороту – на зупиночний комплекс, який згодом перекинувся", - йдеться в повідомленні. В результаті дівчинка 2004 року народження, чекала автобус, отримала забої.

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Порушник, не надавши їй допомоги, втік. За гарячими слідами встановили особу молодого чоловіка, який знаходився за кермом "Жигулів". Ним виявився 20-річний місцевий житель, який після здачі теорії прямував на полігон на практичну частину іспиту на право керування транспортним засобом. Таким чином, на момент ДТП він не мав водійського посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, у Росії чоловік пограбував 5 квіткових магазинів, погрожуючи продавцям "Снікерсом".