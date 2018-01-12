"Ганьба державі": у Росії зняли на відео, як пенсіонери дістають зі смітника прострочені продукти

У Серпухові працівник продуктового магазину везе до смітнику візок з простроченням. Місцеві вже чекають його. 2018 рік. pic.twitter.com/tgjv8lJKYN — Рустем Адагамов (@adagamov) January 12, 2018

У мережі опублікували відео, на якому російські пенсіонери чекають на співробітника магазину, що привозить на смітник прострочені продукти. Його у своєму Twitter показав блогер Рустем Адагамов.

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"У Серпухові працівник продуктового магазину везе до смітника візок з простроченими продуктами. Місцеві вже чекають на нього. 2018 рік", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пенсіонер Анатолій Вертипрахов з Ясної Олов'яннинського району Забайкальського краю РФ після того, як пристави зняли з його карти всю пенсію до останньої копійки, написав листа Путіну з проханням вирити йому могилу і купити труну.