У Росії пенсіонер, який залишився без грошей, попросив Путіна викопати йому могилу й купити труну

Пенсіонер Анатолій Вертипрахов з Ясної Олов'яннинського району Забайкальського краю РФ після того, як пристави зняли з його карти всю пенсію до останньої копійки, написав листа Путіну з проханням вирити йому могилу і купити труну.

"Цього місяця, 16 жовтня, судовий пристав Олов'яннинського району Забайкальського краю Балданов Жаргал Гамбоєвич зняв з мене, тобто з моєї картки всю мою пенсію – 8 тис. 516 руб. 13 коп. На сьогодні у мене немає грошей. Купити навіть булку хліба не можу. Немає грошей і на ліки, які мені необхідні щодня, я гіпертонік", - пише у своєму листі Анатолій Миколайович, передає "Вечерка".

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Він попросив Путіна дати розпорядження губернатору Забайкальського краю, голові Олов'яннинського району, главу сільського поселення "Яснинське", викопати йому могилу і купити труну.

"Мені 72 роки. Жити у цій країні неможливо...", - йдеться у листі російського пенсіонера.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня у Росії чоловік копав могилу і помер в ній.