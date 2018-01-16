У Росії трактор пішов під лід при спробі витягнути кран, який рятував затонулий бензовоз (фото)

Трактор пішов під кригу на річці Лена в Іркутській області. Він намагався визволити автокран, який раніше теж потонув у прагненні дістати бензовоз, який провалився ще раніше.

Про це у вівторок, 16 січня, повідомляється на сайті регіонального главку МНС.

«Залишається відкритим питання, чи встигне місцева влада втопити всю важку техніку в районі, перш ніж почує заклики співробітників МНС щільно зайнятися питаннями безпеки на водних об'єктах?» — ставлять питання рятувальники.

Як наголошується в повідомленні, влада регіону проігнорувала рекомендації інспекторів про посилення боротьби із нелегальними льодовими переправами, які становлять небезпеку.

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Рятувальники спочатку планували витягнути бензовоз і автокран за допомогою лебідок, але місцеві мешканці вирішили задіяти 25-тонний трактор. Бензовоз «Урал» пішов під лід 10 січня, коли водій намагався перетнути Лену через нелегальну переправу. Він вибрався з кабіни, а власник направив до річки автокран, який теж провалився і «буквально встав на цистерну».

При провалі стався розлив палива на площі майже 600 квадратних метрів. Рятувальники до понеділка, 15 січня, зібрали більше семи тонн нафтопродуктів.