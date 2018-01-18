Пшонка вже виїхав: в уральському університеті з'явився розкішний VIP-туалет у позолоті і мармурі (фото)

В Уральському Державному Економічному університеті в Росії з'явився VIP-туалет, оздоблений в кращих традиціях Пшонки та Януковича. Для студентів він закритий, їм можуть користуватися тільки викладачі та ректор.

Відповідні фото розмістив у себе в Facebook користувач з ніком Lex Looter.

Стіни у вбиральнях оздоблені позолотою, всюди мармур, ліпнина. У кімнатах встановлені м'які пуфи, витончені світильники та картини.

В жіночому туалеті на дзеркалі є афоризм італійської акторки Софі Лорен: «Жінка, твердо впевнена у своїй красі, зуміє, зрештою, переконати в ній всіх інших».

Відзначається, що туалети розташовані на третьому поверсі виш, де сидять проректори. Інші туалети, призначені для студентів, а також велика частина аудиторій університету знаходяться в жалюгідному стані.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, всу цю розкіш подарували викладачам двоє місцевих бізнесменів. Вони випускники цього університету і таким чином вирішили подякувати своїх викладачів.

Як повідомляв УНІАН, рівень бідності в Росії підскочив до максимуму за 6 років. Понад 20 млн осіб в Росії живуть за межею бідності, маючи дохід нижче прожиткового мінімуму.