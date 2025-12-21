Віцепрезидент США виступив проти надання Україні фінансової допомоги й зазначив, що краще ці гроші використати на пенсії для американців.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував надання Україні допомоги з боку США. Заяву він зробив під час виступу перед американцями в місті Фінікс, штат Арізона, який транслював Білий дім на YouTube-каналі.

Зокрема, Венс зазначив, що США радше будуть допомагати літнім американцям, ніж надаватимуть фінансову допомогу Україні.

"Ми допомагаємо літнім американцям на пенсії, зокрема скасовуючи податки на соціальне забезпечення, тому що віримо в те, що потрібно шанувати своїх батьків, а не відправляти всі їхні гроші в Україну", - сказав віцепрезидент США.

Мирні переговори України та США: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що віцепрезидент США розповів, що найближчим часом варто очікувати на "хороші новини" щодо завершення війни в Україні. За словами Венса, в цьому питанні вдалося досягти значного прогресу, але "фінішної мети" все ще не досягнуто.

Венс також поділився, що нездатність укласти угоду про припинення війни Росії з Україною є для нього одним із головних розчарувань на посаді віцепрезидента США. Але Венс має надію, що США вдасться допомогти досягти миру в Україні.

Також ми писали, що спецпредставник президента США Стів Віткофф зробив заяву після завершення зустрічей з українською делегацією протягом останніх трьох днів. За словами Віткоффа, основна увага була приділена розробці плана, який складатиметься з 20 пунктів. Також обговорювалися гарантії безпеки для України, зокрема, з боку США та створення плану економічного розвитку і процвітання України в майбутньому.

