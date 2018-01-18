Під Челябінськом танк задавив солдата

Під час навчань на Чебаркульському полігоні в Челябінській області РФ загинув солдат-строковик.

Про це з посиланням на прес-службу Центрального військового округу РФ повідомляє «АиФ-Челябинск». Відзначається, що ЧП сталося в середу, 17 січня.

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Особу загиблого солдата не розголошується, на місці працює комісія ЦВО РФ.

Відзначається, що з 16 по 18 січня на Чебаркульском полігоні проходить так званий «Танковий біатлон» Армійських міжнародних ігор-2018. В ході конкурсу екіпажі танків Т-72Б-3 ЗС РФ виконують тренувальні заїзди.

У вересні минулого року повідомлялося, що В Росії на військових навчаннях при проведенні стрільб з танку один військовий загинув, п'ятеро поранені.